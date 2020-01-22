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Общество

Родители учеников будут курировать организацию горячего питания в школах

22 января 2020 года, 09:26

Первый Заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова провела первое заседание рабочей группы по модернизации системы школьного питания в регионе, сообщает пресс-служба областной администрации. Рабочая группа создана по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках исполнения Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Сейчас с учетом горячих экспресс-завтраков питанием обеспечивают примерно 94% детей в нашем регионе. На эти цели выделяют субсидию.

- Необходимо проанализировать ситуацию, чтобы понимать, какой объем средств нам необходимо запросить на федеральном уровне, и сколько нужно будет направить из регионального и муниципальных бюджетов. Но самое главное —  обеспечить детей качественной здоровой пищей в том объеме, который позволит им полноценно развиваться, хорошо учиться и быть здоровыми, - сказала Вера Емельянова. 

На заседании  определили первоочередные меры, которые позволят до 1 сентября текущего года организовать в школах региона горячее питание для школьников начальных классов. В их числе — мониторинг пищеблоков и столовых, разработка меню, рассмотрение вопросов эффективного использования средств бюджета, в частности, анализ использования аутсорсинга.

Руководитель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов предложил подключить к курированию  вопроса организации питания родителей учеников и ориентироваться на опыт тех районов, где этот  процесс организован очень хорошо.

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