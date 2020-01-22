Жильцы получат право закрывать «наливайки» в своих многоквартирных домах

Губернатор Михаил Ведерников призвал региональных депутатов и общественников поддержать законопроект Госдумы по регулированию работы «наливаек», которые продают алкоголь после 22 часов. Документ готовится к рассмотрению во втором чтении.

- Нужно помнить, что это не первая попытка принятия законопроекта по этой теме. Псковской области нужно направить письма в Госдуму с выражением поддержки этой инициативы. Мы все должны принять в этом активное участие. Наша солидарность может оказаться решающим фактором в таком непростом с юридической точки зрения вопросе, - цитирует главу региона пресс-служба областной администрации, - при принятии документа во втором чтении региональные парламентарии должны быть готовы оперативно изменить соответствующие правовые акты Псковской области. Тогда собрание жильцов многоквартирного дома получит право провести голосование и закрыть заведение, если оно мешает комфортному проживанию.

За прошедший год накопилось более 50 жалоб на работу "наливаек". Они касаются антисоциального поведения посетителей в ночные часы и продажи контрафактной продукции.