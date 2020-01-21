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Общество

Около 100 псковских школьников примут участие в отборочном этапе олимпиады по 3D-технологиям

21 января 2020 года, 17:47

22 января в детском технопарке «Кванториум Псков» откроется отборочный этап открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, олимпиада пройдет по таким направлениям, как 3D-моделирование и 3D-печать, объемное рисование 3D ручкой.

В творческом состязании примут участие около сотни участников из 18 образовательных организаций региона. Победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в вуз.

Олимпиада проводится в рамках Всероссийского проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» при поддержке Ассоциации 3D-образования, Фонда президентских грантов, АНО «Агентство стратегических инициатив» и Министерства просвещения Российской Федерации. Целью проведения Олимпиады является поддержка талантливых школьников, проявляющих интерес к объемному, художественному и техническому творчеству для формирования базовых знаний по 3D-моделированию, воспитания нового поколения высококлассных инженеров нашей страны.

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