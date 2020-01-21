Банкомат в Великих Луках выдавал вместо сторублевых купюр «пятисотки»

В Великих Луках банкомат одного из банков вместо купюр номиналом 100 рублей выдавал 500-рублевые банкноты. Как сообщает сайт luki.ru, происшествие случилось в начале нового года.

Издание также сообщает со ссылкой на свои источники, что вскоре техподдержка банка выяснила, что с банкоматом происходит что-то неладное, и одному великолучанину, который воспользовался ситуацией, пришлось пообщаться с полицейскими. «О других случаях пока ничего неизвестно, хотя в соцсетях писали, что к банкомату выстраивались целые очереди людей», - отмечается на сайте.