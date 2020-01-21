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Культура

Посетители торгового центра на Завеличье смогут покупать билеты в театр через билетомат

21 января 2020 года, 17:25

В гипермаркете «Империал» на переходе в ТК «Пик 60» заработал новый билетомат, сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре со ссылкой на Театрально-концертную дирекцию Псковской области.

С помощью автоматического оборудования псковичи могут на месте приобрести билеты на спектакли, концерты и другие мероприятия театра драмы, театра кукол и областной филармонии. Как и в кассе и при онлайн-покупке, на схеме зала на мониторе билетомата можно выбрать любое свободное место и оплатить его по безналичному и наличному расчету. Такой формат торговли будет удобен не только посетителям торговых центров, но и всем горожанам, живущим на Завеличье.

В Информационном туристском центре напомнили, что первый билетомат работает в фойе БКЗ Псковской областной филармонии и уже пользуется популярностью у зрителей. Еще один билетомат будет установлен в прикассовой зоне Псковского театра драмы. 

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