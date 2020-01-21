При регистрации юрлица через МФЦ заявители будут освобождены от уплаты госшлины

При регистрации юрлица через региональный Многофункциональный центр заявитель освобождается от уплаты госшлины. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение принято в рамках подписанного соглашения об электронном взаимодействии между ГБУ ПО «МФЦ» и Управлением федеральной налоговой службы по Псковской области.

Пакет документов при этом должен содержать заявление о государственной регистрации, удостоверенное подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

По словам директора регионального МФЦ Екатерины Ершовой, организация намерена продолжить расширение услуг налоговых органов на площадке МФЦ. «Обеспечение доступности государственных услуг особенно в районных центрах является для нас первоочередной задачей. Также обращаем внимание на перечень некоммерческих организаций, установленный Федеральным законом от 12 января 1996 г. N7-ФЗ, прием которых в отделах МФЦ не осуществляется», — отметила она.

Напомним, что в конце октября глава региона Михаил Ведерников на встрече с руководством МФЦ поручил вывести учреждение на новый уровень оказания услуг. На встрече с губернатором обсуждался целый ряд вопросов по совершенствованию деятельности МФЦ. В ноябре на десять часов была увеличена продолжительность рабочей недели центрального офиса регионального МФЦ в Пскове. Затем были открыты новые офисы для обслуживания населения, а также расширен перечень предоставляемых услуг и запущено мобильное приложение.