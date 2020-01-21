Два дня зимы ждут Псковскую область на этой неделе

В Псковской области ожидается двухдневная зима. Об этом сообщила «Псковской правде» руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем небольшую двухдневную зиму. Завтра, 22 января, будут осадки в виде дождя и мокрого снега, потом перейдут в снег и послезавтра, 23 января, ожидается минусовая температура ночью и днем. С вечера температура воздуха опустится до -1, -6, днем ожидается -5, +4. Но уже 25 января погода будет такой, какой мы ее наблюдаем в последнее время: ветрено, тепло и сыро», - рассказала главный синоптик области.

С 25 до 30 января , по словам Талы Нещадимовой, снова ожидается «вялотекущая осень».

«Но на зиму мы надеемся. Все-таки еще впереди зимний месяц февраль. Похолодание просматривается, но, к сожалению, «сибирский максимум» (зона высокого давления, обычно формируется в Сибири и удерживает теплый воздух, за счет этого холод распространяется над остальной территорией страны — прим.ред) , который должен был прийти, не может перебороть западно-восточный перенос — теплый воздух из Атлантики», - пояснила она.