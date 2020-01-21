Жительница Псковского района перевела мошенникам 61 тысячу рублей

Несколько жителей Псковской области отдали деньги мошенникам, которые представились сотрудниками банка. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в период с 16 по 17 января 44-летней жительнице Псковского района на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств завладел с ее банковской карты деньгами в сумме около 61 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.

По аналогичной преступной схеме более 18 тысяч рублей с банковской карты лишилась 13 января и 74-летняя великолучанка. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

Отмечены также факты мошенничества при осуществлении операций по купле-продаже товаров на сайтах в Интернете. 18 января под предлогом продажи литых дисков для автомобиля неизвестный злоумышленник завладел деньгами в сумме более восьми тысяч рублей, принадлежащими 37-летнему псковичу. А в Великих Луках 16 января незнакомец под предлогом продажи лодочного мотора через сайт в Сети лишил горожанина, 1977 года рождения, свыше 23 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.