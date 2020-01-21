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Экономика

Сергей Лавров и иностранные журналисты попробовали псковские цукаты

21 января 2020 года, 12:59

Псковские цукаты были представлены исполняющему обязанности министра иностранных дел Сергею Лаврову и зарубежным СМИ. Как сообщила на своей странице в «Facebook» заместитель начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества комитета по экономическому развитию Псковской области Мария Булатова, команда проекта  Гастрономическая карта России - Gastronomic Map of Russia из 12 регионов России провела дегустацию на приеме Сергея Лаврова для журналистов иностранных СМИ, работающих в нашей стране. 

Сергей Лавров и иностранные журналисты попробовали псковские цукаты
Сергея Лаврова угощают псковскими цукатами
Фото из соцсети Facebook

Автор проекта Екатерина Шаповалова с командой производителей и шеф-поваров из 12 регионов-участников представила более 150 региональных продуктов и блюд.

Как сообщают «Известия», открывая прием, Сергей Лавров отметил, что собравшиеся журналисты проявляют истинный интерес к происходящему в России. «Мне приятно, что у нас развиваются дружеские отношения с российскими предпринимателями, которые стараются сохранять наши традиции. Мы всегда уделяем большое внимание народным промыслам и ремеслам. И нас переполняет гордость за то, что здесь, как и во многих других сферах, нам есть что сказать», — подчеркнул он.

В завершение церемонии гостям вручили образцы продукции регионов-участников. 

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