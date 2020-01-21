С таким же успехом вы можете выбросить кошелек в урну — в Сбербанке напомнили об опасности утечки данных в соцсетях

Злоумышленники пользуются беспечностью россиян, которые в мессенджерах пересылают фото своих банковских карт. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае номера банковских карт «легко можно достать в теневом интернете и не только». «Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — пояснил Станистав Кузнецов.

Зампред правления банка напомнил, что для того, чтобы разговорить потенциальную жертву, преступникам нужен «минимальный набор данных» «Для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефона жертвы. Эту информацию сегодня легко достать», — уточнил Кузнецов.

В Сбербанке сообщили, что за год зафиксировали почти 2,5 млн случаев телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонили клиентам под видом сотрудников службы безопасности банка. Это в 15 раз больше, чем двумя годами ранее. Кроме того, многие клиенты банка не рассказывают о случаях мошенничества, с которыми столкнулись.