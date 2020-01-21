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Культура

Псковичей приглашают на экскурсию в Анастасиевскую часовню

21 января 2020 года, 11:21

25 января в 13.30 жителей и гостей города приглашают на экскурсию в часовню Святой Анастасии в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в кассе Псково-Изборского объединенного музея заповедника в Мирожском монастыре.

Время проведения экскурсии - примерно 30 минут. Еще 10 минут отводится на вопросы экскурсоводу.

В музее также напомнили, что часовня Святой Анастасии открыта для посещения по предварительной записи. Предусмотрено проведение экскурсий для групп до 10 и до 20 человек. Поскольку часовня небольшая, приветствуются группы не больше 10-12 человек. Экскурсионное обслуживание платное.

Часы работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 16.00. Понедельник — выходной.

Запись по телефону 56 73 02 или в кассе музея в Мирожском монастыре.

СПРАВКА

Анастасиевская часовня была построена на левом берегу реки Великой зодчим Серебряного века Алексеем Щусевым, стены украшены живописью по эскизам художника Николая Рериха. Росписью занимался иконописец Григорий Чириков. Ранее постройка размещалась на одном уровне с дорогой и старым Ольгинским мостом, утраченным в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы главку часовни снесли, росписи замазали масляной краской, а в помещении разместилась лавка по продаже керосина.

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