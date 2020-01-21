Псковичей приглашают на экскурсию в Анастасиевскую часовню

25 января в 13.30 жителей и гостей города приглашают на экскурсию в часовню Святой Анастасии в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в кассе Псково-Изборского объединенного музея заповедника в Мирожском монастыре.

Время проведения экскурсии - примерно 30 минут. Еще 10 минут отводится на вопросы экскурсоводу.

В музее также напомнили, что часовня Святой Анастасии открыта для посещения по предварительной записи. Предусмотрено проведение экскурсий для групп до 10 и до 20 человек. Поскольку часовня небольшая, приветствуются группы не больше 10-12 человек. Экскурсионное обслуживание платное.

Часы работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 16.00. Понедельник — выходной.

Запись по телефону 56 73 02 или в кассе музея в Мирожском монастыре.