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Происшествия

Полиция продолжает поиск пропавшей великолучанки (ФОТО)

21 января 2020 года, 10:14

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение пропавшей без вести Королевой Галины Павловны,1951 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 23 августа текущего года женщина ушла из дома. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.


Полиция продолжает поиск пропавшей великолучанки (ФОТО)
Королева Галина Павловна
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Г.П. Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

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