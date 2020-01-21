Полиция продолжает поиск пропавшей великолучанки (ФОТО)

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение пропавшей без вести Королевой Галины Павловны,1951 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 23 августа текущего года женщина ушла из дома. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Королева Галина Павловна
Фото пресс-службы УМВД
Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Г.П. Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.