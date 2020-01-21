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Общество

Псковичи могут сделать прививки от гриппа на территории «Семейного Магнита»

21 января 2020 года, 09:50

С 21 по 25 января с 10.00 до 14.00 псковичи смогут пройти диспансеризацию на территории «Семейного Магнита». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, выездную вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры на мобильном ФАПе организовала Псковская городская поликлиника проводит

Диспансеризация включает в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение АД, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования. Прививки проводятся бесплатно.

В поликлинике напомнили, что вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы.


ПОДРОБНОСТИ

Адрес «Семейного Магнита»: г. Псков, ул.Труда, 37а

Гос. номер мобильного ФАПа - В 862 КР 60.

Телефоны:

приемная главного врача - 53-49-42
отделение профилактики - 53-62-14.

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