Псковичи могут сделать прививки от гриппа на территории «Семейного Магнита»

С 21 по 25 января с 10.00 до 14.00 псковичи смогут пройти диспансеризацию на территории «Семейного Магнита». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, выездную вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры на мобильном ФАПе организовала Псковская городская поликлиника проводит

Диспансеризация включает в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение АД, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования. Прививки проводятся бесплатно.

В поликлинике напомнили, что вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы.