Останки убитых фашистами мирных жителей обнаружили поисковики в Пыталовском районе

В Пыталовском районе найдены останки мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, место захоронения обнаружил поисковый отряд «Поиск-97» во время обследования раскопа у заброшенной деревни Каменка, где предположительно был погребен боец Красной Армии.

Останки советского воина были найдены: в могиле обнаружили армейские сапоги, пряжку, ремень и часть обмундирования. Поисковики полагают, что это молодой связист, погибший в 1944-м году.

После извлечения останков бойца земляная стена раскопа осыпалась, и поисковики обнаружили еще одно захоронение. Найденные предметы говорят о том, что это останки мирных граждан. В могиле были погребены мать с младенцем и несколько подростков. Расположение останков и большое количество штрапели исключает версию обнаружения деревенского кладбища. Все захороненные здесь люди были убиты.

Найденные останки извлечены и хранятся в Храме Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района. После проведения экспертизы они будут эперезахоронены.

В рамках проекта «Без срока давности» раскопки в районе заброшенной деревни Каменка продолжатся, поисковики более тщательно обследуют территорию вокруг захоронения.

Напомним, что проект «Без срока давности» стартовал на территории Псковской области летом 2019 года. Проект инициирован Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и посвящен изучению жертв среди мирного населения во время Великой Отечественной войны. В ноябре 2019 года в Пскове прошла Вторая международная конференция «Псковские архивные чтения», центральным событием которой стал проект «Без срока давности». На мероприятии были обнародованы данные из рассекреченных архивных документов о периоде фашистской оккупации 1941–44 годов.