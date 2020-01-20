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Культура / Наследие

В Псковской области отремонтируют более 50 воинских захоронений

20 января 2020 года, 17:38

В Псковской области отремонтируют более 50 воинских захоронений и установят 150 памятных знаков. На эти цели направят более 20 млн рублей, сообщает ПАИ со ссылкой на начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елену Тимашову.

На реконструкцию памятников в Пскове в этом году предусмотрено 4 млн рублей, в 2021 году - 2 млн рублей, в 2022 году - 3 млн рублей.

«Мы обращались с просьбой по реконструкции памятника Неизвестному солдату на Кузнецкой улице. Требуется 8 млн рублей. Сам памятник в плохом состоянии, неплохо было провести его полную реконструкцию», - заметил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Глава региона Михаил Ведерников попросил председателей комитетов и районов своевременно разыгрывать все необходимые конкурсы.

«Ни одно захоронение не должно остаться без внимания. Важно, чтобы работа велась и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне», - подытожил он.

Отметим, что в ходе заседания оргкомитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» Михаил Ведерников предложил перевести на немецкий язык документы о преступлениях нацистов и их союзников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Они были обнародованы на второй научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы, проходившей в Пскове. 

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