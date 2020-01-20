Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Два дела возбудили против псковички, напавшей на школьников

20 января 2020 года, 17:18

Неприятный инцидент произошел в псковской школе №24 14 января. Ему предшествовала история с разбитым стеклом телефона одной из учениц. Якобы девочка пожаловалась маме на обидчика, а мама не поговорив с учителем или директором, решила восстановить справедливость.

Женщина сама решила разобраться с обидчиком. 14 января она пришла в школу. Вахтер, проверив паспорт родительницы, ее пропустила. Тем более причина прихода — поговорить с преподавателем секции, где занимается дочь — подозрений не вызвала.

По словам самих школьников, женщины была не в адекватном состоянии. Она прошла в спортивную раздевалку, где напала на подростков, используя силу и не нормативную лексику. Учащиеся сняли эпизод с нападением на видео и выложили ролик в сеть. Подоспевшие педагоги выпроводили маму из школы.

Руководство школы обратилось в полицию. В отношении родительницы, полицией возбуждено два административных делопроизводства, одно из которых по статье хулиганство, а второе по причинению имущественного ущерба.

В понедельник, 20 января, ситуацию разбирали у заместитель главы администрации Пскова Александра Коновалова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации. Директор школы рассказала, что преподаватели получили выговор за неоперативное реагирование. Александр Коновалов просил усилить контроль за входом в школы. Детально разобраться в произошедшем предстоит комиссии по делам несовершеннолетних. К работе привлечены психологи. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области отремонтируют более 50 воинских захоронений
К Дню Победы псковские ветераны получат доплаты в 10 тысяч рублей
В Стругах Красных ликвидировали подпольную нарколабораторию
В Пскове в рейсовый автобус врезалась машина
Юрий Чайка покидает пост генпрокурора РФ
Ясельная группа для малышей от двух месяцев открылась в Псковском районе
Второй этап обновления медицинского оборудования пройдет в регионе
На ремонт и оборудование школ искусств в Псковской области требуется 500 млн рублей
Новую систему оплаты труда врачей разрабатывают в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
«Володя, не беги!»

Происшествия / ДТП
20 января 17:11

«Володя, не беги!»

Всегда спешил на помощь и не мог поступить иначе - так окружающие говорят о майоре-десантнике, он погиб под Псковом, пытаясь спасти попавших в аварию
Детский гоп-стоп в Любятово

Происшествия
16 декабря 13:49

Детский гоп-стоп в Любятово

Шайка подростков держала в страхе Любятово, у детей отбирали деньги и телефоны, а одного школьника-спортсмена избили так, что потребовалась операция

Щас как рванет!

Происшествия
13 декабря 13:38

Щас как рванет!

Чтобы не было мучительно больно: в МЧС рассказали, как правильно покупать новогоднюю пиротехнику