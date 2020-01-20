Два дела возбудили против псковички, напавшей на школьников

Неприятный инцидент произошел в псковской школе №24 14 января. Ему предшествовала история с разбитым стеклом телефона одной из учениц. Якобы девочка пожаловалась маме на обидчика, а мама не поговорив с учителем или директором, решила восстановить справедливость.

Женщина сама решила разобраться с обидчиком. 14 января она пришла в школу. Вахтер, проверив паспорт родительницы, ее пропустила. Тем более причина прихода — поговорить с преподавателем секции, где занимается дочь — подозрений не вызвала.

По словам самих школьников, женщины была не в адекватном состоянии. Она прошла в спортивную раздевалку, где напала на подростков, используя силу и не нормативную лексику. Учащиеся сняли эпизод с нападением на видео и выложили ролик в сеть. Подоспевшие педагоги выпроводили маму из школы.

Руководство школы обратилось в полицию. В отношении родительницы, полицией возбуждено два административных делопроизводства, одно из которых по статье хулиганство, а второе по причинению имущественного ущерба.

В понедельник, 20 января, ситуацию разбирали у заместитель главы администрации Пскова Александра Коновалова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации. Директор школы рассказала, что преподаватели получили выговор за неоперативное реагирование. Александр Коновалов просил усилить контроль за входом в школы. Детально разобраться в произошедшем предстоит комиссии по делам несовершеннолетних. К работе привлечены психологи.