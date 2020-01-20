К Дню Победы псковские ветераны получат доплаты в 10 тысяч рублей

Доплаты в 10 тысяч рублей из регионального бюджета получат ветераны Псковской области к Дню Победы. На эти цели в бюджете региона предусмотрены 8 млн рублей, сообщает ПАИ.

«Это станет хорошей региональной надбавкой к 75 тысячам, о которых говорил президент», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на заседании оргкомитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа»

Напомним, что по решению президента РФ Владимира Путина, к 75-летию Победы ветераны и все приравненные к ним категории получат единовременные выплаты в 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей.