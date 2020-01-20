В Стругах Красных ликвидировали подпольную нарколабораторию, где незаконно производили амфетамин. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские изъяли свыше 17 килограммов синтетического психотропного вещества.

При обыске были найдены химические реактивы, специальные приспособления и оборудование. Все произведенное в нарколаборатории собирались отправить в Санкт-Петербург и Ленинградскую область на продажу.

Специалистам удалось задержать уроженца Санкт-Петербурга. Мужчина 1985 года рождения попался с поличным: у него нашли крупную партию наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.