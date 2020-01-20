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Общество / Образование

Ясельная группа для малышей от двух месяцев открылась в Псковском районе

20 января 2020 года, 14:28

Новая ясельная группа открылась в детском садике «Золотой петушок», который находится в поселке Тямша Псковского района. Она рассчитана на 25 малышей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет. Всего же детский сад посещают 146 детей. Как сообщает ПАИ, сейчас очередь в детский сад есть, в ней стоит 32 ребенка.

Ясельная группа для малышей от двух месяцев открылась в Псковском районе
Новую группу ждали давно
Фото ПАИ

Ремонт группы был выполнен в рамках нацпроекта «Демография». Чтобы его провести потребовалось 1 млн 194 тысячи рублей, еще 344 тысячи потратили на оснащение группы.

«Сегодня очень важный и торжественный день, это мероприятие должно было состояться еще 4 года назад - именно тогда был ликвидирован социальный приют, в помещении которого после ремонта мы открываем новую группу», - сказала глава Псковского района Наталья Федорова.

Ясельная группа для малышей от двух месяцев открылась в Псковском районе
Подарков было столько, что не смогли унести
фото ПАИ

Особо она отметила социальных партнеров. В их числе завод «Титан-Полимер», который помог приобрести для группы мультимедийное оборудование, проектор и мягкие игрушки. В планах у компании еще и облагородить территорию, обстроить игровые зоны. 

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