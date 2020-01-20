Ясельная группа для малышей от двух месяцев открылась в Псковском районе

Новая ясельная группа открылась в детском садике «Золотой петушок», который находится в поселке Тямша Псковского района. Она рассчитана на 25 малышей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет. Всего же детский сад посещают 146 детей. Как сообщает ПАИ, сейчас очередь в детский сад есть, в ней стоит 32 ребенка.

Ремонт группы был выполнен в рамках нацпроекта «Демография». Чтобы его провести потребовалось 1 млн 194 тысячи рублей, еще 344 тысячи потратили на оснащение группы.

«Сегодня очень важный и торжественный день, это мероприятие должно было состояться еще 4 года назад - именно тогда был ликвидирован социальный приют, в помещении которого после ремонта мы открываем новую группу», - сказала глава Псковского района Наталья Федорова.