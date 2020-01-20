Второй этап обновления медицинского оборудования пройдет в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение областному комитету по здравоохранению составить список необходимого региону медицинского оборудования, чтобы провести второй этап обновления, сообщает ПАИ.

По словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, особенно требуются медицинским учреждениям ультразвуковые аппараты.

Она также сообщила, что сейчас приоритетная задача - строительство и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов. Региону нужно 168 ФАПов, 16 офисов врачей общей практики, а также есть необходимость строительства поликлиники в Пскове и Великих Луках.

«В этом отношении с Минздравом работаем активно, определили нашу долю участия в этом направления», - отметила она.