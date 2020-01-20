На ремонт и оборудование школ искусств в Псковской области направят 500 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на совещании по итогам послания президента Федеральному Собранию, сообщает ПАИ.

В регионе более 90% зданий детских школ искусств нуждаются в ремонте и реконструкции. В прошлом году, несколько школ были отремонтированы, в этом году эта работа продолжиться.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» финансирование на инструменты получили школы искусств в Новоржеве, Себеже, Великих Луках и областной колледж искусств. В этом году средства будут направлены ещё в шесть школ.