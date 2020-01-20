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Общество

Новую систему оплаты труда врачей разрабатывают в Псковской области

20 января 2020 года, 13:02

Новую систему оплаты труда врачей разрабатывают в Псковской области. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании под председательством главы региона Михаила Ведерникова по итогам послания президента России Владимира Путина, сообщает ПАИ.

Сегодня средняя зарплата врачей составляет 52-54 тысячи рублей и чтобы довести ее до нужных показателей региону ежегодно нужны порядка 1,5 млрд рублей.

На программу по привлечению медицинских кадров заложен в бюджете 21 млн рублей. Это и средства на выплату стипендий студентам-ординаторам, и обеспечение жильём врачей и фельдшеров.

Соответствующие предложения по новой оплате труда уже готовы.

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