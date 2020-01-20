Более 28 тысяч псковских младшеклассников обеспечат горячими завтраками

Кормить псковских школьников горячими завтраками в Псковской области планируют с 1 сентября. Об этом сообщил руководитель областного комитета по образованию Александр Седунов на совещании под председательством главы региона Михаила Ведерникова по итогам послания президента России Владимира Путина, сообщает ПАИ.

Горячим питанием будут охвачены учащиеся 1-4 классов. На эти цели потребуется 265 млн рублей, которые поступят из федерального бюджета.

Кроме этого, будут выплачиваться федеральные выплаты классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. В области их 3 тысячи 718 человек. При этом сохранится и региональная выплата, которая составляет 1 тысяч рублей.