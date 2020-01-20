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Политика / Власть

Михаил Ведерников призвал чиновников показать высокий уровень профессионализма

20 января 2020 года, 11:44

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, проводя совещание по итогам послания Владимира Путина Федеральному Собранию, напомнил, что президент озвучил новые подходы к формированию правительства и повышению в этом процессе роли Государственной думы, сообщает ПАИ.

По мнению губернатора, это приведет к нарастанию темпа работы правительства и скорости принятия решений.

«Мы должны быть к этому готовы и показать высокий уровень профессионализма, иначе поддержки ждать не стоит, - отметил он. - Мы должны чувствовать изменения и быть к ним готовыми, а не просто сидеть и ждать указаний сверху. Любой формализм в работе надо исключить. Инициатива, оперативность - то, что должно помочь нам решить все сложные задачи».

Михаил Ведерников отметил, что на фоне информационной повестки приезд спикера нижней палаты парламенты Вячеслава Володина в прошедшие выходные — хороший знак. Регион заручился поддержкой Госдумы в решение ряда вопросов. По итогам этого визита будет сформирован перечень поручений.

 

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