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Общество / Семья

Более 1,7 млрд рублей получат псковские семьи с детьми

20 января 2020 года, 11:29

Более 26 000 семей в регионе претендуют на ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. На эти средства требуется 1 млрд 752 млн рублей. Такие цифры озвучила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам послания президента Федеральному Собранию, сообщает ПАИ.

Кроме этого, будет выплачиваться материнский капитал на первого ребенка в размере 466 тысяч 617 рублей, а на второго — чуть более 600 тысяч рублей. При рождении третьего ребенка государство будет погашать 450 тысяч рублей ипотеки.

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