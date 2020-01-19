Пожилой пскович попытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами

Полицейские в одном из псковских торговых центров обнаружили поддельную пятитысячную банкноту, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Поступила она от псковича 1951 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует всем, кто работает с деньгами, внимательнее проверять банкноты и пользоваться специальным оборудованием.

- Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! - говорят в полиции. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.



