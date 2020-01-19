Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Александр Козловский: Визит Володина еще один плюс в актив губернатора

19 января 2020 года, 11:26

Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Псковскую область депутат Александр Коловский назвал знаменательным событием.

Сегодняшний рабочий визит Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в Псков - очень знаменательное событие, - написал Александр Козловский на своей странице в "Фейсбук". - В   контексте предполагаемых поправок в Конституцию РФ по расширению политических полномочий Госдумы РФ, посещение Псковской области одним из самых влиятельных политиков России сразу после Послания Президента РФ Федеральному Собранию придаёт особое значение нашему региону. Это, конечно, ещё и плюс в актив губернатора Михаила Ведерникова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин побывал в Псковской области с рабочим визитом 18 января. Он встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым и депутатами областного Собрания.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские депутаты просят коллег из Госдумы внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы поднять зарплаты бюджетникам
Александр Котов на встрече с Володиным предложил изменить методику расчета дотаций для регионов
Полиция ищет пропавшего великолучанина
Сегодня можно окунуться в крещенскую воду
В храмах по всей Псковской области освятили воду
Спортзал в паломническом центре смогут бесплатно посещать жители Печор
Вячеслав Володин и Михаил Ведерников обсудили реализацию нацпроектов в Псковской области
К Дню Победы ветераны получат по 75 тысяч рублей
Вопрос упрощенного визового режима обсуждают в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковский рывок

Политика / Власть
27 декабря 11:39

Псковский рывок

Фраза губернатора, которой он оценил прошедший год, быстро стала мемом - как ранее кровно связанный с ней призыв работать 24/7.
Бесспорный выбор

Политика / Власть
14 ноября 13:09

Бесспорный выбор

Депутаты Псковской гордумы продемонстрировали единение, хотя и нашёлся один «водолаз», пытающийся найти отсутствующие подводные камни
Время сдутых щёк

Политика / Власть
2 октября 15:18

Время сдутых щёк

Сменится ли у новых глав районов эйфория победы на каждодневный каторжный труд