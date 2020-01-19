Александр Козловский: Визит Володина еще один плюс в актив губернатора

Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Псковскую область депутат Александр Коловский назвал знаменательным событием.

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Сегодняшний рабочий визит Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в Псков - очень знаменательное событие, - написал Александр Козловский на своей странице в "Фейсбук". - В контексте предполагаемых поправок в Конституцию РФ по расширению политических полномочий Госдумы РФ, посещение Псковской области одним из самых влиятельных политиков России сразу после Послания Президента РФ Федеральному Собранию придаёт особое значение нашему региону. Это, конечно, ещё и плюс в актив губернатора Михаила Ведерникова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин побывал в Псковской области с рабочим визитом 18 января. Он встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым и депутатами областного Собрания.