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Политика

Псковские депутаты просят коллег из Госдумы внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы поднять зарплаты бюджетникам

19 января 2020 года, 11:08

Во время встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина с депутатами псковского областного Собрания региональный депутат Елена Даньшова подняла вопрос о зарплатах бюджетников.

- Меня как работника бюджетной сферы и директора школы очень волнуют две проблемы, - цитирует депутата пресс-служба псковского областного Собрания. - Первая – это кадровая проблема в здравоохранении и образовании, и вторая проблема, которая непосредственно связана с первой, – уровень заработной платы работников бюджетной сферы. Псковская область выполняет «майские указы» президента – мы вышли на показатель 28 тысяч рублей, но, к сожалению, эта зарплата в разы ниже, чем в соседних регионах, поэтому происходит отток кадров.

Елена Даньшова предложила внести на уровне Государственной Думы изменения в Трудовой кодекс РФ, которые позволят нивелировать дифференцированный оклад работников бюджетной сферы по разным регионам и установить его размер не ниже среднероссийского уровня.

-Мы неоднократно поднимали эту тему и обсуждали этот вопрос, - приводит слова  Володина пресс-служба областного Собрания. - У нас даже спор возник с министром здравоохранения, которая заявила, что средняя заработная плата врачей составляет по стране 79 тысяч рублей. Но мы должны учитывать, что зарплата привязана к средней заработной плате по экономике региона, и 79 тысяч может быть только там, где средняя не менее 40 тысяч рублей. Ещё необходимо учитывать, что заработная плата главных врачей и персонала имеет очень большой разрыв. В некоторых районных больницах молодых специалистов после вуза приглашают на должность врача с зарплатой 16 600 рублей. И где эти 79 тысяч рублей?

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