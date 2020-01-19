Александр Котов на встрече с Володиным предложил изменить методику расчета дотаций для регионов

Во время встречи депутатов псковского областного Собрания с председателем Госдумы Вячеславом Володиным председатель областного Собрания депутатов Александр Котов озвучил предложения по выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

-Разрыв между субъектами постепенно сокращается, но всё-таки эта разница остаётся высокой. У нас сформирован ряд предложений, но в целях экономии времени озвучу только одно из них, самое существенное, - цитирует Александра Котова пресс-служба областного Собрания депутатов. - Доля акцизов на нефтепродукты учитывается при расчёте объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В Псковской области доля таких акцизов в 2019 году составила 16% - это самый высокий процент по России, ближайшие регионы к нам имеют долю в два раза ниже. При этом средства от акцизов направляются только в дорожный фонд и не могут использоваться для исполнения других финансовых обязательств. Мы предлагаем внести изменения в методику – чтобы при расчёте налогового потенциала субъекта показатель доли акцизов, на который регион объективно никак влиять не может, учитывался на среднероссийском уровне. Это позволит нам увеличить объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Александр Котов также заострил внимание на долговой нагрузке региона. Он напомнил, что в настоящий момент государственный долг области приближается к пределу, который разрешён федеральным законодательством, а кредиты коммерческих банков в структуре госдолга составляют более 80 процентов.

Вячеслав Володин подтвердил готовность детально разобраться в ситуации, в которой оказалась Псковская область.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Псковскую область 18 января. В рамках визита состоялась двухсторонняя встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, где обсудили ряд важных социально- экономических вопросов.