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Происшествия

Полиция ищет пропавшего великолучанина

19 января 2020 года, 10:31

Великолукская полиция разыскивает 

Степанова Евгения Игоревича, 1989 года рождения. С 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло- русые короткие, глаза светло-серые.

Был одет: серая куртка, рубашка серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.


Полиция ищет пропавшего великолучанина
Фото пресс-служба УМВД
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