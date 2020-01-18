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Политика / Власть

Вячеслав Володин и Михаил Ведерников обсудили реализацию нацпроектов в Псковской области

18 января 2020 года, 18:10

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Псковской области провели двустороннюю встречу в Пскове в субботу, 18 января. Главными темами разговора стали направления социально-экономического развития региона, ход исполнения мероприятий нацпроектов, а также основные вопросы в сфере здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ.

Вячеслав Володин и Михаил Ведерников обсудили реализацию нацпроектов в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава региона обозначил, что при поддержке федерального центра появилась положительная динамика по ряду направлений, стартовали несколько крупных инфраструктурных проектов.

Спикер Госдумы заявил готовность оказывать Псковской области поддержку, напомним, что регион, попав в перечень субъектов РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, может рассчитывать на приоритетную помощь. В частности, Псковская область получит дополнительные финансы на приобретение жилья для детей-сирот.

В рамках рабочего визита в Псковскую область Вячеслав Володин посетил ОЭЗ «Моглино», а также провел многочасовую встречу с активом региона.

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Вячеслав Володин в Пскове
18 января в Пскове с рабочим визитом находится председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В ходе визита он посетил ОЭЗ "Моглино", проводит встречу с активом региона. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча с губернатором Михаилом Ведерниковым.
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