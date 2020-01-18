Вячеслав Володин и Михаил Ведерников обсудили реализацию нацпроектов в Псковской области

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Псковской области провели двустороннюю встречу в Пскове в субботу, 18 января. Главными темами разговора стали направления социально-экономического развития региона, ход исполнения мероприятий нацпроектов, а также основные вопросы в сфере здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ.
Глава региона обозначил, что при поддержке федерального центра появилась положительная динамика по ряду направлений, стартовали несколько крупных инфраструктурных проектов.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Спикер Госдумы заявил готовность оказывать Псковской области поддержку, напомним, что регион, попав в перечень субъектов РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, может рассчитывать на приоритетную помощь. В частности, Псковская область получит дополнительные финансы на приобретение жилья для детей-сирот.
В рамках рабочего визита в Псковскую область Вячеслав Володин посетил ОЭЗ «Моглино», а также провел многочасовую встречу с активом региона.