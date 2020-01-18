К Дню Победы ветераны получат по 75 тысяч рублей

К 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат по 75 тысяч рублей, труженники тыла - по 50 тысяч. Об этом в субботу 18 января заявил президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами в государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

«У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла», - сказал Владимир Путин.

Напомним, обычно федеральные выплаты ветеранам, приуроченные к Дню Победы составляли 10 тысяч рублей ветеранам и 5 — труженникам тыла.