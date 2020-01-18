Вопрос упрощенного визового режима обсуждают в Псковской области

Вопрос о введении в Псковской области упрощенного визового режима для иностранцев станет одной из тем обсуждения председателем Госдумы Вячеславом Володиным и губернатором региона Михаилом Ведерников. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента на встрече с активом региона в субботу 18 января в Пскове.
Фото пресс-службы Госдумы
По мнению Вячеслава Володина, введение упрощенного визового режима в Псковской области положительно бы сказалось на экономическом развитии региона.
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Губернатор Михаил Ведерников напомнил, что по такой программе уже работает Санкт-Петербург и опыт соседнего субъекта Федерации может стать полезен и для Псковской области.
Отметим, что встреча Вячеслава Володина с активом региона длится уже почти три часа.