Вопрос упрощенного визового режима обсуждают в Псковской области

По мнению Вячеслава Володина, введение упрощенного визового режима в Псковской области положительно бы сказалось на экономическом развитии региона.

Губернатор Михаил Ведерников напомнил, что по такой программе уже работает Санкт-Петербург и опыт соседнего субъекта Федерации может стать полезен и для Псковской области.

Отметим, что встреча Вячеслава Володина с активом региона длится уже почти три часа.