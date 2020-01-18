Пожилые великолучане стали жертвами разводил

Несколько жителей Великих Лук на минувшей неделе стали жертвами мошенников, которые завладели деньгами под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

13 января 82-летней бабушке позвонили неизвестные и попросили передать им деньги: чтобы внук бабули не попал под уголовную ответственность после якобы совершенного ДТП. Пожилая женщина отдала 40 тысяч рублей и только потом, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

16 января 82-летний дедушка стал жертвой разводил по той же схеме. Ему позвонил неизвестный мужчина и представился его племянником, после чего он передал трубку другому мужчине и тот предложил снять более 100 тысяч рублей, чтобы освободить племянника от уголовной ответственности, который совершил ДТП. Горожанин поддался на эту уловку и сразу же направился в банкомат, где снял денежные средства. В результате пенсионер лишился 150 тысяч рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела.