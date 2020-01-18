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Происшествия / Преступление

Пожилые великолучане стали жертвами разводил

18 января 2020 года, 15:33

Несколько жителей Великих Лук на минувшей неделе стали жертвами мошенников, которые завладели деньгами под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

13 января 82-летней бабушке позвонили неизвестные и попросили передать им деньги: чтобы внук бабули не попал под уголовную ответственность после якобы совершенного ДТП. Пожилая женщина отдала 40 тысяч рублей и только потом, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

16 января 82-летний дедушка стал жертвой разводил по той же схеме. Ему позвонил неизвестный мужчина и представился его племянником, после чего он передал трубку другому мужчине и тот предложил снять более 100 тысяч рублей, чтобы освободить племянника от уголовной ответственности, который совершил ДТП. Горожанин поддался на эту уловку и сразу же направился в банкомат, где снял денежные средства.  В результате пенсионер лишился 150 тысяч рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

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