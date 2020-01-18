Бюджетная обеспеченность регионов станет предметом анализа — Вячеслав Володин

Анализ бюджетной обеспеченности ряда регионов России будет осуществлен для принятия системных решений, заявил председатель Госдумы в Пскове на встрече с активом Псковской области в субботу, 18 января.

Вопрос о несовершенстве методики выравнивания бюджетной обеспеченности региона поднял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он указал на то, что разница в финансировании регионов существенна, а Псковская область остается в числе низко бюджетно обеспеченных.

Спикер регионального парламента напомнил, что одно из предложений - поменять способ расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в части учёта доли акцизов на нефтепродукты.

К этой теме необходимо возвращаться и принимать системные решения после изучения опыта других регионов, в кратчайшие сроки проведем анализ», - ответил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин находится в Псковской области с рабочим визитом.