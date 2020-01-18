Важность программы развития сельских территорий для Псковской области отметил Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил важность для Псковской области увеличения объем финасирования программы по комплексному развитию сельских территорий. Об этом он сказал на встрече с активном региона в Пскове, в субботу 18 января.

Речь идет о федеральной программе, средства которой в течение нескольких лет будут поступать в Псковскую область. Их объем увеличится с 37 до 60 млрд рублей.

При этом, общий объём финансирования госпрограммы в 2020–2025 годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 1 трлн рублей. Об этом говорится в постановлении правительства России от 31 мая 2019 года.

Володин отметил, что Псков как раз относится к регионам, где реализации этой программы очень важна. Председатель Госдумы напомнил, что перед федеральным центром стоит задача сокращать разрыв в бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В качестве примера он привел существенный разрыв в объеме социальных услуг, которые могут получить, например, москвичи и жители Псковской области.