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Политика / Власть

Важность программы развития сельских территорий для Псковской области отметил Вячеслав Володин

18 января 2020 года, 13:58

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил важность для Псковской области увеличения объем финасирования программы по комплексному развитию сельских территорий. Об этом он сказал на встрече с активном региона в Пскове, в субботу 18 января.

Важность программы развития сельских территорий для Псковской области отметил Вячеслав Володин

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Речь идет о федеральной программе, средства которой в течение нескольких лет будут поступать в Псковскую область. Их объем увеличится с 37 до 60 млрд рублей.

При этом, общий объём финансирования госпрограммы в 2020–2025 годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 1 трлн рублей. Об этом говорится в постановлении правительства России от 31 мая 2019 года.

Володин отметил, что Псков как раз относится к регионам, где реализации этой программы очень важна. Председатель Госдумы напомнил, что перед федеральным центром стоит задача сокращать разрыв в бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В качестве примера он привел существенный разрыв в объеме социальных услуг, которые могут получить, например, москвичи и жители Псковской области.

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