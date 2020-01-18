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Общество / Соцзащита

О размере пенсии через три года рассказали в Пенсионном фонде

18 января 2020 года, 13:43

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал о том, как будет расти пенсия в ближайшие три года. Предполагается, что в 2022 году средняя пенсия составит 18290 рублей. В относительных значениях это означает ее рост на 18,3% по отношению к 2019 году, сообщает «Российская газета».

Исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», - цитирует издание руководителя ПФР.

Напомним, что индексация пенсии в 2020 году произошла в этом месяце, она составила 6,6%.

В январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6 процента и выросли в среднем на тысячу рублей.

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