Пьяница за рулем задержан в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники ДПС задержали водителя, который нетрезвым сел за руль. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, ранее этот человек уже задерживался за такое же правонарушение.
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
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