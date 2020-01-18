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Происшествия / Преступление

Пьяница за рулем задержан в Великих Луках

18 января 2020 года, 13:19

Пьяница за рулем задержан в Великих Луках

Фото job-sbu.org
В Великих Луках сотрудники ДПС задержали водителя, который нетрезвым сел за руль. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, ранее этот человек уже задерживался за такое же правонарушение.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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