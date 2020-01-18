Михаил Ведерников поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к Псковской области

В администрации Псковской области началась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с активом региона, сообщает корреспондент «Псковской правды».
Открывая встречу губернатор Михаил Ведерников поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к вопросам развития Псковской области. Глава региона отметил, что в области — непростая социально-экономическая ситуация и для решения проблем требуется комплексный подход. Михаил Ведерников подчеркнул беспрецедентные возможности, которые появились у области благодаря появлению национальных проектов и участию в них. Он напомнил, что при поддержке федерального центра была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области, исполнение которой вместе с нацпроектами поможет области достигнуть нужного эффекта в решении застарелых проблем.
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Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин находится в Псковской области с рабочим визитом сегодня, 18 января.