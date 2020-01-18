Михаил Ведерников поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к Псковской области

18 января в Пскове с рабочим визитом находится председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В ходе визита он посетил ОЭЗ "Моглино", проводит встречу с активом региона. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча с губернатором Михаилом Ведерниковым.