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Политика / Власть

Вячеслав Володин охарактеризовал ОЭЗ «Моглино» как «живую»

18 января 2020 года, 12:56

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в сопровождении губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и вице-губернатора Нинель Салагаевой осмотрел площадки особой экономической зоны «Моглино». По его словам, псковская экономическая зона, в отличие от многих других виденных им ОЭЗ «хоть и не мегапроект, зато живая», передает корреспондент «Псковской правды».

Напомним, в развитие инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» вложено около 3 млрд рублей, кроме того, территория ОЭЗ расширяется, у нее будут появляться «филиалы», в частности, на территории Дедовичского района, на базе Псковской ГРЭС.

«Для нас, Псковской области, особая экономическая зона - это основная точка развития», - отметила Нинель Салагаева, рассказывая Вячеславу Володину о «Моглино».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин находится в рабочим визитом в Псковской области, в ходе которого проведет двустороннюю встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым, а также активом региона.

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