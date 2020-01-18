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Недвижимость / Строительство

Строительство домов взамен аварийным началось в поселке Дубрава-1 и Дно

18 января 2020 года, 11:59

В Великолукском районе и Дно начали строить два дома, в которые переселяться жители из аварийных домов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, общая площадь жилья составляет около 3,7 тыс квадратных метров.

Для их строительства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из федерального бюджета выделено более 120 млн рублей. На возведение дома в поселке Дубрава-1 Великолукского района направят около 80 млн рублей, а на дом в Дно – более 40 млн рублей. Оба дома будут трехэтажные.

Сейчас на месте стройки проводятся подготовительные работы: извлекается грунт, проводятся геодезические и изыскательские работы.

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