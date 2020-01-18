Вячеслав Володин поговорит с активом Псковской области о социально-экономическом развитии

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе своего визита в Псковскую область в субботу, 18 января, встретится с активом региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Госдумы. Речь на встрече пойдет о социально-экономическом развитии Псковской области, в том числе в привязке к задачам, поставленным Президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному посланию.