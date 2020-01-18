Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область

Впервые с рабочим визитом в Псковскую область прибыл председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Вячеслав Володин. Его самолет приземлился в аэропорту «Псков» имени княгини Ольги. В регионе он проведет один день, 18 января.
Состоится встреча Вячеслава Володина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Также запланировано посещение особой экономической зоны «Моглино».
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Председатель Госдумы проведет встречу с активом Псковской области. Общение будет посвящено социально-экономическому развитию региона, речь пойдет о задачах, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.