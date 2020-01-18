Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область

Впервые с рабочим визитом в Псковскую область прибыл председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Вячеслав Володин. Его самолет приземлился в аэропорту «Псков» имени княгини Ольги. В регионе он проведет один день, 18 января.