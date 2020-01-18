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Политика / Власть

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область

18 января 2020 года, 11:16

Впервые с рабочим визитом в Псковскую область прибыл председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Вячеслав Володин. Его самолет приземлился в аэропорту «Псков» имени княгини Ольги. В регионе он проведет один день, 18 января. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область

Фото myseldon.com
Состоится встреча Вячеслава Володина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Также запланировано посещение особой экономической зоны «Моглино». 

Председатель Госдумы проведет встречу с активом Псковской области. Общение будет посвящено социально-экономическому развитию региона, речь пойдет о задачах, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

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