Жители Пустошки жалуются на отсутствие воды в домах

Жители многоквартирных домов в Пустошке жалуются на отсутствие воды. Такой пост размещен в одной из групп в социальной сети Вконтакте.ру.

«3 сутки в домах нет ни капли воды! В пятиэтажки хотя бы на ночь дают, а по Лазаревой и в двухэтажках не люди? В квартирах нечем дышать и с верхних квартир тоже все г-но льется вниз и стоит в трубах!, - пишут жители. - ЖКХ кормит одними обещаниями, нагло врут в глаза и ничего не делают! Двухэтажки по Октябрьской сколько без крыши стоять будут? До лета? Ремонт в квартирах кто людям после таких переделок будет делать?!»

«Глава Василькова (глава Пустошкинского района Светлана Василькова — ред.), ау? Видать война в администрации нужна была больше, чем работа на земле?» - спрашивает автор сообщения.

На данный момент ответа от официальных лиц на вопросы в эту группу не поступало.