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Транспорт / Инфраструктура

Движение на ул. Поземского в Пскове перекрыто

18 января 2020 года, 10:46

Движение на улице Леона Поземского за Троицким мостом перекрыто, сообщает корреспондент "Псковской правды". Схема движения транспорта изменена, что связано с масштабными ремонтными работами, начавшимися на этом участке дороги и прилегающим к нему сквере Народовластия.

Теперь, в частности, транспорт, едущий из центра города, теперь едет не прямо по ул. Поземского мимо церкви Косьмы и Дамиана, а огибает ее по улице Труда. 

Отметим, что несмотря на выходной день и утренние часы, в обеих направлениях движения - на площадь Ленина и с нее через Троицкий мост - уже образовались пробки. Поэтому в будние дни, особенно в начале и конце рабочего дня, пробки будут неизбежны, и водителям стоит выбрать другой маршрут движения, хоть и более длительный.

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