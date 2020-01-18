Съемочная группа телеканала «Россия» побывала на месте съемок фильма «Холоп» в Новоржевском районе

В Псковский регион корреспонденты федерального канала «Россия» приехали, чтобы снять сюжет для развлекательной программы «Привет, Андрей», сообщает ПАИ. Кинодеревню в Новоржевском районе, где снимали фильм «Холоп», съемочная группа посетила в пятницу, 17 января.

Сотрудники телекомпании не только прошли по улочкам воссозданной деревни и заглянули в дома, где снимались отдельные сцены, но и пообщались с псковичами, которые снимались в массовых сценах. Программа выйдет в эфир 25 января в 18:00 на телеканале «Россия».