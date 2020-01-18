Съемочная группа телеканала «Россия» побывала на месте съемок фильма «Холоп» в Новоржевском районе

В Псковский регион корреспонденты федерального канала «Россия» приехали, чтобы снять сюжет для развлекательной программы «Привет, Андрей», сообщает ПАИ. Кинодеревню в Новоржевском районе, где снимали фильм «Холоп», съемочная группа посетила в пятницу, 17 января.
Съемочная группа впечатлилась тем, что деревня сохранилась
Фото ПАИ
Сотрудники телекомпании не только прошли по улочкам воссозданной деревни и заглянули в дома, где снимались отдельные сцены, но и пообщались с псковичами, которые снимались в массовых сценах.
Программа выйдет в эфир 25 января в 18:00 на телеканале «Россия».
Корреспонденты передачи поговорили с псковичами, которые участвовали в массовых сценах
фото ПАИ
«Нас впечатлило то, что сохранились постройки, несмотря на то, что прошло полтора года с момента съемок, - отметил корреспондет программы «Привет, Андрей» Валентин Краснов. - В какой-то степени я даже завидую тем, кому посчастливилось сняться в эпизодах, внести вклад в эту замечательную картину».
Отметим, что в Новоржевском районе снимали: «Василису Кожину», «Батальон», «Гоголя», «Историю одного назначения», «Холоп» и другие.
Подробнее о том, как проходили съемки, читайте в нашем материале «В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями».