Псковских школьников научат правильно реагировать в чрезвычайных ситуациях

Псковское отделение Красного Креста дало старт очередному курсу для детей по профилактике травматизма и подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации для шестиклашек школы №9, сообщили «Псковской правде» в организации.

Первое занятие было посвящено пожарам и возгораниям, их риску и опасности для здоровья и жизни человека. На занятии ребята разобрались с основами техники безопасности при пожаре и узнали, как не допустить возгорание, нужен ли дома огнетушитель. Ребята в интерактивной форме обсудили различные поражающие факторы пожаров, узнали о средствах пожаротушения как классических, так и нетривиальных. А также получили задание изучать места, в которых они бывают, на предмет средств пожаротушения и запомнить их расположение.