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Общество / Образование

Псковских школьников научат правильно реагировать в чрезвычайных ситуациях

18 января 2020 года, 09:49

Псковское отделение Красного Креста дало старт очередному курсу для детей по профилактике травматизма и подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации для шестиклашек школы №9, сообщили «Псковской правде» в организации.

Первое занятие было посвящено пожарам и возгораниям, их риску и опасности для здоровья и жизни человека. На занятии ребята разобрались с основами техники безопасности при пожаре и узнали, как не допустить возгорание, нужен ли дома огнетушитель. Ребята в интерактивной форме обсудили различные поражающие факторы пожаров, узнали о средствах пожаротушения как классических, так и нетривиальных. А также получили задание изучать места, в которых они бывают, на предмет средств пожаротушения и запомнить их расположение.

Псковских школьников научат правильно реагировать в чрезвычайных ситуациях
Ребята узнали о средствах пожаротушения
Фото предоставлено Красным Крестом

Интерактивный курс состоит из 7 занятий, которые включают в себя: правила поведения при пожаре и блоки по профилактике пожаров, правила эвакуации; ПДД, правила поведения на воде и на льду, правила поведения при походе в лес, при общении с незнакомыми людьми.

Этот цикл занятий станет вторым для учащихся школы №9. Ранее занятия по этим темам проходили для учащихся 5-х классов. 

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