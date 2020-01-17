Порховичка Мария Тимофеева получила подарок от Андрея Турчака

«Время подарков и праздник продолжаются! В своем письме на «Ёлку желаний» ты попросила осуществить твою мечту – получить в подарок детский велосипед. Так получилось, что в Москве твое письмо с «Елки желаний» снял Андрей Анатольевич Турчак. Он был очень рад, что может выполнить желание юной жительницы Порхова. К сожалению, он не смог лично вручить тебе свой подарок, но попросил меня выполнить эту важную миссию. С прошедшим Новым годом тебя и твоих замечательных родителей, счастья вам, здоровья и удачи!» - обратился к девочке Александр Козловский, передал Марии велосипед, а ее родителям – стиральную машину.