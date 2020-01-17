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Общество / Семья

Порховичка Мария Тимофеева получила подарок от Андрея Турчака

17 января 2020 года, 17:18

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак присоединился к акции «Елка желаний». Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, с елки он снял желание восьмилетней Маши Тимофеевой из Порхова. Девочка хотела велосипед.

Подарок Маше — специальный велосипед, сделанный с учетом потребностей и физических особенностей ребенка — вручил секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Порховичка Мария Тимофеева получила подарок от Андрея Турчака
Александр Козловский передал подарок Маше
фото предоставлено пресс-службой регионального отделения партии

«Время подарков и праздник продолжаются! В своем письме на «Ёлку желаний» ты попросила осуществить твою мечту – получить в подарок детский велосипед. Так получилось, что в Москве твое письмо с «Елки желаний» снял Андрей Анатольевич Турчак. Он был очень рад, что может выполнить желание юной жительницы Порхова. К сожалению, он не смог лично вручить тебе свой подарок, но попросил меня выполнить эту важную миссию. С прошедшим Новым годом тебя и твоих замечательных родителей, счастья вам, здоровья и удачи!» - обратился к девочке Александр Козловский, передал Марии велосипед, а ее родителям – стиральную машину.

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