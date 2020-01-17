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Спорт

Регби будут развивать в Псковской области

17 января 2020 года, 15:46

Соглашение о взаимодействии подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель регби-клуба «ЦСКА» Алексей Митрюшин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Сотрудничество клуба и псковских спортсменов началось еще до подписания соглашения. Клуб поддерживает региональный благотворительный проект. Благодаря этому в канун Нового года 260 ребят из Псковской области смогли посетить столицу и побывать на праздничных представлениях.

Регби будут развивать в Псковской области
В планах создать в области регбийную команду
Фото предоставлено пресс-службой областной администрации

«В Псковской области официально регби занимается всего 8 человек, - отметил Михаил Ведерников. - Но говорят, что с низкого старта уходишь быстрее, поэтому я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем динамично развивать этот вид спорта».

Для регби-клуба «ЦСКА», по словам Алексея Митрюшина, большая честь работать на Псковской земле.

«Мы постараемся сделать так, чтобы в Пскове зародился и масштабировался регби, сказал он. - Мы будем организовывать партнерские турниры, приезжать с мастер-классами и привозить профессиональных игроков, чтобы те демонстрировали свой уровень мастерства. В первую очередь начнем с детского регби. Как только поймем, что в Пскове появились по-настоящему увлеченные энтузиасты - приложим все усилия, чтобы в Пскове появилась собственная регбийная команда».

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