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Общество

Выставка на воде откроется в Пскове

17 января 2020 года, 15:30

В Пскове под открытым небом планируют выставить яхты, катера, лодки. Разместить экспозицию намерены в черте города на реке Великой, чтобы посетить ее могли, как можно большее число жителей и гостей города. Экспозиция будет постоянной.

Инициатива создания такой выставки исходит от Псковской лодочной верфи, ее продукция и будет на ней представлена, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора предприятия Владимира Чулкова.

«Точное место и дату я вам пока не скажу, но, скорее всего, мы сделаем это к Дню Победы», - отметил Владимир Чулков.

Яхты, катера, промысловые суда, лодки для рыбаков-любителей можно будет не только посмотреть, но и опробовать. Всего Псковская лодочная верфь намерена выставить примерно 10-15 плавательных судов. 

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